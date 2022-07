Sbarca in Italia Huawey Pay

Lanciato ufficialmente in Italia il servizio Huawey Pay, che si avvale delle partnership con Intesa Sanpaolo e Bancomat S.p.A. Il servizio sarà disponibile per tutti i possessori di un cellulare del colosso cinese e compatibile con tutte le carte emesse su circuito PagoBANCOMAT di Intesa Sanpaolo. Tutti i titolari di carte su questo circuito ed emesse da Intesa Sanpaolo potranno - primo caso in Europa - avviare la digitalizzazione delle carte sul wallet attraverso la tecnologia NFC, basterà avvicinarle al proprio smartphone Huawei.