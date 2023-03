Schneider Electric risponde alle sfide della trasformazione digitale con le soluzioni Micro Data Center EcoStruxure che garantiscono affidabilità, flessibilità e sicurezza per le piccole e media imprese

· Rispondono alle sfide della trasformazione digitale rendendo l’infrastruttura IT più affidabile, flessibile e sicura

· Progettati per le esigenze delle piccole e media imprese, hanno ingombro ridotto, sono facili da installare e semplici da mantenere

· Permettono di risparmiare fino al 40% sui costi di assistenza ingegneristica ed è ready-to market il 20% più velocemente delle altre soluzioni

Stezzano (BG), 31 marzo 2023 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, continua ad essere all’avanguardia nella proposta di soluzioni che supportino la digitalizzazione delle aziende rendendo l’infrastruttura IT locale più affidabile e resiliente con la gamma EcoStruxure™ Micro Data Center ideale per la gestione delle infrastrutture IT ibride, pensata per le piccole e media imprese.

Le soluzioni EcoStruxure Micro Data Center sono sistemi rack chiusi preintegrati configurabili che includono alimentazione, raffreddamento, sicurezza e monitoraggio, offrendo un modo rapido e semplice di implementare e gestire infrastrutture di edge computing in qualsiasi ambiente. Schneider Electric offre ai professionisti IT e ai fornitori di soluzioni IT soluzioni completamente integrate, “chiavi in mano”, che si installano in modo facile e veloce.

I micro data center si integrano con l'infrastruttura esistente e potenzialmente possono ridurre le spese in conto capitale del 42% rispetto a una infrastruttura tradizionale.

“Gli ambienti industriali non sono ancora ottimizzati per l’edge computing, ma è urgente che le aziende colmino questo gap“, ha dichiarato Jean-Baptiste Plagne, Vice President Offer Management, Rack & Edge Systems, Energy Management, Schneider Electric. “Queste soluzioni sono ideali per le apparecchiature IT, per le quali serve un’apparecchiatura robusta e sicura con sistemi di raffreddamento e alimentazione pensati per operare anche in ambienti difficili”.

L’edge computing è in rapida crescita e i Micro Data Center ECoStruxure rispondono alle esigenze di trasformazione digitale delle piccole e media imprese. La gamma comprende:

Serie S

La Serie S è progettata per ambienti IT standard, come sale server di piccole dimensioni o armadi di rete, che sono sicuri, climatizzati e progettati appositamente per le apparecchiature IT.

Serie R

La Serie R è stata progettata per ambienti particolarmente difficili, ad esempio magazzini, pavimenti di fabbriche, impianti e altri ambienti difficili. I Micro DC Serie R sono dotati di armadi stagni, opzioni di raffreddamento attivo e maggiore sicurezza e filtraggio.

I modelli con classificazione IP54+ e NEMA12 possono essere utilizzati in ambienti interni difficili senza controllo del clima, come pavimenti di fabbriche e magazzini sporchi. Ideale per la convergenza IT/OT, reti o 1-2 server.

Serie C

La Serie C è stata progettata per ambienti commerciali come uffici, spazi commerciali, sale di deposito, strutture sanitarie o educative, sale di controllo di fabbriche e piccoli magazzini.

EcoStruxure

EcoStruxure™ è la nostra architettura e piattaforma di sistema aperta, interoperabile e abilitata per IoT.

EcoStruxure offre ai nostri clienti un valore aggiunto in termini di sicurezza, affidabilità, efficienza, sostenibilità e connettività.

EcoStruxure sfrutta i progressi in IoT, mobilità, rilevamento, cloud, analisi e sicurezza informatica per offrire innovazione a tutti i livelli. Ciò include prodotti connessi, controllo edge e app, analisi e servizi supportati dal software del ciclo di vita del cliente.

EcoStruxure™ è stato implementato in quasi 500.000 siti con il supporto di 20.000+ sviluppatori, 650.000 fornitori di servizi e partner, 3.000 utility e collega oltre 2 milioni di asset in gestione.

Dalla consulenza in materia di energia e sostenibilità all’ottimizzazione del ciclo di vita dei vostri sistemi operativi, disponiamo di servizi in tutto il mondo per soddisfare le vostre esigenze aziendali. In qualità di organizzazione incentrata sul cliente, Schneider Electric è il vostro consulente di fiducia per contribuire ad aumentare l’affidabilità delle risorse, migliorare il costo totale di proprietà e guidare la trasformazione digitale della vostra azienda verso la sostenibilità, l’efficienza e la sicurezza.

Chi è Schneider Electric

L’obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di utilizzare al meglio l’energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l’efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell’energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l’adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di responsabilizzazione delle persone. www.se.com/it

