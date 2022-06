Scissione 5 Stelle, 'salasso' per conti Movimento: -2,3 milioni in 9 mesi

Non solo affondi e veleni, l’addio di Luigi Di Maio e dei cosiddetti ‘dimaiani’ finirà per gravare anche sulle casse del M5S, con un ‘salasso’ che dovrebbe superare i 2 milioni di euro per i mesi che mancano da qui alla fine della legislatura. Questi i conti che rimbalzano in ‘Insieme per il Futuro’, il gruppo che nascerà dalla scissione grillina, riportati all’Adnkronos da alcuni fedelissimi del ministro degli Esteri. I conti son presto fatti.

“Per ogni eletto la Camera versa 52.000 euro l’anno - viene spiegato - ma poiché mancano circa 9 mesi alla fine della legislatura, i 52.000 euro scendono a circa 39mila”. Che moltiplicati per i 61 eletti pronti a seguire Di Maio si traducono in un ‘tesoretto’ di oltre 2.3 milioni di euro.