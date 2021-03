Scontro tra due auto a Roma, muore un 19enne

(Adnkronos)

Tragico scontro tra due auto a Roma. Un 19enne è morto e altri due coetanei sono rimasti gravemente feriti. Lo schianto intorno alle 20 in via Palmiro Togliatti all'incrocio con viale dei Romanisti nella Capitale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I due feriti, entrambi soccorsi dal 118, sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata e all'Umberto I. Meno gravi le condizioni del conducente dell'altra auto sotto choc a seguito del forte urto. Sul posto i carabinieri.