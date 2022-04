Scudetto Milan? Salvini: "Campionato in mano all'Inter"

"Lo scudetto è sicuramente in mano all'Inter". Matteo Salvini in versione tifoso scaramantico. Il leader della Lega, noto sostenitori del Milan, con una battuta 'scaramantica' dribbla la domanda sul finale di campionato, dopo il clamoroso ko dell'Inter a Bologna di ieri sera. Il leader della Lega, tifosissimo del Milan, non accetta repliche, nonostante qualcuno lo solleciti a intervenire richiamando il nome del portiere in seconda dei nerazzurri, il rumeno Ionut Radu, autore della papera che ha portato l'inter alla sconfitta. Ieri sera sui profili social del leghista è spuntato un post 'vagamente' collegato alla sconfitta dei cugini, Salvini ha postato solo una sua foto, senza testo, in compagnia di Sinisa Mihailovic, allenatore del Bologna... .