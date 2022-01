Scuola Campania, De Luca: "Non apriremo elementari e medie il 10 gennaio"

Covid e scuola, "in questa condizione io credo che sia irresponsabile aprire le scuole il 10 gennaio. Per quello che ci riguarda credo che non apriremo le scuole medie ed elementari" in Campania. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook.

"In queste ore - ha spiegato De Luca - stanno lavorando le nostre strutture sanitarie, credo che ci sarà a breve un'unità di crisi, che credo prenderà atto di questa situazione in maniera responsabile. Quindi credo che andremo alla proroga dell'apertura dell'anno scolastico in Campania a fine gennaio per scuole medie ed elementari. Per il resto vedremo di seguire con attenzione la situazione del contagio, cercando di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per garantire ai docenti, ai presidi, alle famiglie il massimo possibile di assistenza sanitaria e di prevenzione per evitare situazioni pesanti e gravi".