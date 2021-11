Sempre25novembre, Sorgenia affianco alle donne vittime di violenza

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, Sorgenia, greentech energy company italiana, presenta il frutto della quarta edizione dell’iniziativa #Sempre25novembre, volta a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere. Si tratta di un e-book che raccoglie le storie di riscatto di dieci donne vittime di violenza e abusi. Per quattro giorni , dal 25 al 28 novembre, il libro si trasforma in installazione immersiva, visitabile in Piazza Tre Torri a Milano.