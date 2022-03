Sergio (Radio Rai): "Prezzo energia esploso, switchare al Dab abbatte costi e inquinamento ambiente"

Radio2 visual è al quinto posto dell'offerta televisiva Rai. Avere un 'comedy-channel' come questo visibile sul satellite e sul digitale terrestre può rappresentare una grande opportunità ampliando la platea con teleascoltatori che oggi non hanno l’opportunità di poterla vedere non utilizzando Raiplay

Spegnere l'Fm e potenziare il Dab in un arco temporale che va dal 2025 al 2030 partendo da alcune aree del territorio è la strada indicata dal direttore di Rai Radio Roberto Sergio. Una strada, dialoga con l'Adnkronos, "che vuole essere una proposta per aprire un dibattito approfondito tra gli operatori del settore, commerciali e non, nella consapevolezza che tutte le decisioni sono prese a livello politico e certamente dopo l'apertura di tavoli ad hoc tra i vari operatori che condividano il percorso, in sostanza nulla di diverso rispetto a quanto è accaduto all'epoca sul fronte televisivo con il passaggio dall'analogico al digitale terrestre".

Vantaggi? "Abbattere nell'immediato i costi esponenziali dei ripetitori e delle relative torri necessarie al segnale Fm che ricadono sulla bolletta elettrica e, di conseguenza sull'ambiente in termini di inquinamento, tema centrale anche nel Pnrr. Le reti Fm, infatti - spiega il direttore di Rai Radio – richiedono per le loro caratteristiche fisiche impianti molto numerosi e di potenza elevata che producono un inquinamento elettromagnetico nettamente superiore alle reti Dab che, con i relativi multiplex, per loro natura concentrano i segnali radiofonici di più reti Fm. Oggi poi - rimarca Roberto Sergio - il costo dell'energia è talmente esploso che tutti si stanno domandando quale possa essere la migliore soluzione per risparmiare. E una delle soluzioni è proprio il progressivo spegnimento dell'Fm, partendo dalle aree regionali, per arrivare a livello nazionale. Il timing naturalmente non lo decide la Rai, né altri operatori, ma lo decide il governo dopo aver sentito tutte le parti in causa. Ed ecco perché l'arco temporale 2025-2030 è solo una indicazione, una proposta".

Innovazione tecnologia, ma anche visione: "Noi oggi mandiamo in visual radio Rai2, diretta brillantemente da Paola Marchesini, solamente su Raiplay che si può vedere su smart tv, tablet, pc, smartphone. Tutti questi mezzi vengono monitorati e i dati di ascolto delle reti televisive della Rai vengono quotidianamente rappresentati. Ecco, questi dati, provenienti dal mondo digitale, portano Radio2 visual ad essere al quinto posto dell'offerta televisiva Rai". Ed è proprio per tale ragione, secondo il direttore Sergio, che "avere un 'comedy-channel' come questo visibile sul satellite e sul digitale terrestre può rappresentare una grande opportunità in quanto amplia la platea con teleascoltatori che oggi non hanno l’opportunità di poterla vedere, non utilizzando Raiplay.

E Radio1? "I nuovi studi ad alta tecnologia televisiva messi a disposizione del direttore di Radio1, Andrea Vianello - racconta il direttore di Rai Radio Roberto Sergio - a partire da settembre consentiranno di aprire delle finestre visual su un determinato programma sia sui social che su raiplay. Questo oramai è il presente: aprirsi ad una distribuzione universale dell'offerta per poter arrivare a tutti, giovani e anziani".

In tal senso anche Raiplaysound è "un gioiello con tutta l'offerta podcast che stiamo alimentando e integrando sempre di più, oltre ad avere già in streaming i 12 canali (Radio1, Radio2, Radio3, Radio3 Classica, Gr Parlamento, Radio Live, Radio Tutta Italiana, Radio Techeté, Radio1 Sport, Radio2 Indie, Isoradio e Radio Kids) contro i 4 che si possono ascoltare in Fm. Fra questi Radio Kids è uno dei più ascoltati in auto attraverso il Dab+ nel momento in cui i bambini vengono portati a scuola. In fondo - sottolinea con orgoglio - è l'unico canale radiofonico per bambini esistente!".