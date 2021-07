Serie A, Inter-Genoa in prima giornata: calendario 2021-2022

L'Inter campione d'Italia apre il campionato di Serie A 2021-2022 in casa contro il Genoa. E' stato svelato il programma della prima giornata del campionato di serie A 2021/22, al via il 22 agosto prossimo, secondo il sorteggio effettuato oggi. Questo il programma: Bologna Salernitana, Cagliari Spezia, Empoli-Lazio, Inter-Genoa, Napoli-Venezia, Roma-Fiorentina, Sampdoria-Milan, Torino-Atalanta, Udinese-Juventus, Verona-Sassuolo.

Due big match nella prima giornata di ritorno che per la prima volta è sfalsata rispetto alla prima di andata: Milan-Roma e Juventus-Napoli. Tra le altre gare in programma il 6 gennaio 2022 spicca Bologna-Inter. In programma anche Atalanta-Torino,Fiorentina-Udinese, Lazio-Empoli, Salernitana-Venezia, Sampdoria-Cagliari, Sassuolo-Genoa e Spezia-Hellas Verona.