Silicon Valley Bank, Musk: "Comprarla? Sono aperto all'idea"

Botta e risposta tra Elon Musk, il proprietario di Twitter e di Tesla, e un utente del social network. Il tema la Silicon Valley Bank (Svb), la banca californiana in fallimento e che aveva come clienti buona parte delle aziende tecnologiche della California finanziate dalle società di venture capital. "Penso che Twitter potrebbe comprare la Svb e farla diventare una banca digitale", scrive un utente di Twitter. "Sono aperto all'idea" risponde sempre in un tweet Elon Musk. E' ancora presto per capire se l'eccentrico imprenditore faccia sul serio o meno o se era una semplice battuta.