Sistema Universal GPU innovativo di Supermicro - supporta tutte le principali architetture CPU, GPU e Fabric

Semplifica le implementazioni dei clienti, offre la massima modularità e le opzioni di personalizzazione per AI, ML e HPC

SAN JOSÉ, California, 21 marzo 2022 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), leader globale nel campo dell'informatica aziendale, dello storage, delle soluzioni di rete e della tecnologia di green computing, ha annunciato una tecnologia rivoluzionaria che semplifica le implementazioni GPU su larga scala ed è un progetto a prova di futuro che supporta le tecnologie ancora da annunciare. Il server Universal GPU offre la massima flessibilità in un server a risparmio di risorse.

L'architettura di sistema Universal GPU combina le più recenti tecnologie che supportano diversi fattori di forma GPU, le scelte CPU, lo storage e le opzioni di rete ottimizzate per fornire sistemi altamente scalabili e configurati in modo unico. I sistemi possono essere ottimizzati per le applicazioni specifiche di intelligenza artificiale (AI), apprendimento automatico (ML) e calcolo ad alte prestazioni (HPC) di ciascun cliente. Le organizzazioni di tutto il mondo richiedono nuove opzioni per la loro nuova generazione di ambienti informatici, che hanno la testa termica per le CPU e le GPU di nuova generazione.

"Il Server Universal GPU di Supermicro è una svolta per la nostra infrastruttura del settore e dei data center", ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "Con una singola piattaforma potente, modulare e a prova di futuro, abbiamo modificato le regole di base per come i CTO e gli amministratori IT possono pianificare nuove implementazioni. Si tratta di un sistema flessibile e rivoluzionario che è semplicemente il migliore disponibile e consentirà implementazioni rapide su larga scala".

Inizialmente, la piattaforma Universal GPU supporterà sistemi che contengono i processori AMD EPYC™ 7003 di 3ª generazione con GPU MI250 o NVIDIA A100 Tensor Core 4-GPU e i processori scalabili Intel Xeon di 3ª generazione con acceleratori AI integrati e NVIDIA A100 Tensor Core 4-GPU di 3ª generazione. Questi sistemi sono progettati con una capacità termica migliorata per ospitare GPU fino a 700 W.

La piattaforma Universal GPU Supermicro è progettata per lavorare con una vasta gamma di GPU basate su un design open standard. Aderendo a un insieme concordato di standard di progettazione hardware, come Universal Baseboard (UBB) e OCP Accelerator Modules (OAM), nonché alle interfacce specifiche PCI-E e piattaforma, gli amministratori IT possono scegliere l'architettura GPU più adatta per i loro carichi di lavoro HPC o AI. Ciò soddisferà gli esigenti requisiti di molte aziende e semplificherà l'installazione, i test, la produzione e gli aggiornamenti delle soluzioni GPU. Inoltre, gli amministratori IT saranno in grado di scegliere facilmente la giusta combinazione di CPU e GPU per creare il sistema ottimale per i loro utenti.

Il server Universal GPU 4U o 5U sarà disponibile per gli acceleratori che utilizzano lo standard UBB, nonché PCI-E 4.0, e presto PCI-E 5.0. Inoltre, sono disponibili 32 slot DIMM e un'ampia gamma di opzioni di archiviazione e rete, che possono anche essere collegate utilizzando lo standard PCI-e. Il server Universal GPU di Supermicro può ospitare GPU utilizzando schede di base nei fattori di forma SXM o OAM che utilizzano interconnessioni GPU-GPU ad altissima velocità, come NVIDIA NVLink o AMD xGMI Infinity fabric, o che collegano direttamente le GPU tramite uno slot PCI-e. Tutte le principali piattaforme CPU e GPU attuali saranno supportate, offrendo ai clienti la possibilità di scegliere in base ai loro esatti carichi di lavoro.

Il server è progettato per il massimo flusso d'aria e si adatta alle CPU e GPU attuali e future, dove sono richieste le più alte CPU e GPU TDP per le massime prestazioni delle applicazioni. Le opzioni di raffreddamento a liquido (direttamente a chip) sono disponibili per il server Universal GPU di Supermicro poiché le CPU e le GPU richiedono maggiori soluzioni di raffreddamento. Inoltre, con il suo design modulare, i sottosistemi specifici di questo server possono essere sostituiti o aggiornati, estendendo la vita operativa del sistema complessivo e riducendo i rifiuti elettronici generati dalla sostituzione completa con ogni nuova generazione di tecnologia CPU o GPU.

Preventivi di supporto

"Il GPU NVIDIA A100 Tensor Core accelera tutte le applicazioni AI e oltre 2.700 applicazioni HPC", ha dichiarato Paresh Kharya, Senior Director of Product Management per il data center computing di NVIDIA. "La nuova piattaforma server di Supermicro integra NVIDIA A100 per offrire alle aziende un potente sistema in grado di fornire prestazioni e produttività eccezionali per un'ampia gamma di carichi di lavoro, tra cui HPC, inferencing AI, formazione e apprendimento automatico."

"AMD apprezza la nostra stretta relazione con Supermicro. Attendiamo con impazienza i sistemi Universal GPU di Supermicro, che saranno una piattaforma ideale per dimostrare le nostre innovazioni avanzate AMD EPYC CPU e AMD Instinct GPU che soddisfano le esigenze del settore HPC e la domanda di carichi di lavoro dei data center di calcolo accelerato." – Brad McCredie, Corporate Vice President, Data Center GPU ed Accelerated Processing, AMD

Ulteriori informazioni su Universal GPU sono disponibili online e partecipando al webinar programmato per il 21 aprile 2022, alle 10:00 PT.

Informazioni su Supermicro

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nelle soluzioni IT totali ottimizzate per le applicazioni. Fondata e operante a San José, in California, Supermicro si impegna a fornire la prima innovazione sul mercato per le infrastrutture Enterprise, Cloud, AI e 5G Telco/Edge IT. Ci stiamo trasformando in un fornitore totale di soluzioni IT con sistemi server, intelligenza artificiale, storage, IoT e switch, software e servizi, pur continuando a fornire prodotti avanzati per schede madre, alimentazione e chassis ad alto volume. I prodotti sono progettati e realizzati in-house (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi) sfruttando le operazioni globali per offrire scalabilità ed efficienza e ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (Green Computing). Il premiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti l'ottimizzazione per il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni, selezionando da un'ampia famiglia di sistemi costruiti dai nostri blocchi di costruzione flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, archiviazione, rete, alimentazione e raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o raffreddamento a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions, e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1769835/Supermicro_Universal_GPU_Servers.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg