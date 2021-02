SNAI – Serie A: Napoli-Juve, big match da «2»

(Milano 12 febbraio 2021)

Due partite di cartello nella 22ª giornata: bianconeri favoriti al Maradona, il riscatto di Gattuso si gioca a 3,65 – A San Siro la Lazio si presenta con sei vittorie di fila, ma il pronostico è nettamente nerazzurro: «1» a 1,75 – Milan capolista a bassa quota sullo Spezia: i tre punti a 1,50.

Milano, 12 febbraio 2021 – In attesa della gara d'andata, si gioca la partita di ritorno. Napoli e Juventus si trovano di fronte al Maradona nella 22ª giornata di Serie A per la rivincita della Supercoppa Italiana, giocata lo scorso 20 gennaio e vinta dalla Juventus per 2-0. In ballo ci sono i piani alti della classifica e la possibilità di allontanare la rivale dalla lotta alla prossima Champions League. Per gli analisti SNAI la Juventus è favorita, a 2,05. Ad alta quota il pareggio, a 3,40, e la vittoria del Napoli, data a 3,65. Il pronostico non è influenzato dall'ultima trasferta bianconera a Napoli (datata 26 gennaio 2020), che ha visto il successo dei partenopei per 2-1 sull'allora squadra di Sarri. Lo stesso risultato, nel match di domani sera, si gioca a 13 Chi farà gol? Naturalmente Ronaldo è in prima fila, a 2,00. Per gli azzurri, spazio a Lozano, dato a 2,75, al pari di Osimhen.

Conte, difesa di ferro - L'altro big match della 22ª giornata si gioca a San Siro, con l'Inter che ospita la Lazio. I nerazzurri, avanti di sette punti rispetto ai biancocelesti, sono nettamente in vantaggio nel pronostico SNAI, con il segno «1» dato a 1,75. Gli ospiti però sono reduci da sei vittorie consecutive. L'ottava vale 4,25, mentre il segno «X» è più abbordabile, a 3,85. Equilibrio negli ultimi otto confronti diretti al Meazza in Serie A: tre vittorie per parte e due pareggi. I nerazzurri potrebbero far registrare 5 clean sheet di fila per la prima volta dal 2018 e potrebbero arrivare a quota 8 successi consecutivi a San Siro per la prima volta dal 2017. Chi sarà il protagonista di questa sfida? I betting analyst di SNAI offrono il gol di Lukaku ad appena 1,85, con Lautaro Martinez dietro il belga a 2,25. Stessa quota per Immobile.

Spezia, impresa a 6,35 - Sabato sera, allo Stadio Comunale Alberto Picco, c'è la sfida tra il Milan e una delle sorprese di questo campionato, lo Spezia. La squadra di Italiano, però, ha bisogno di un'impresa: la vittoria di Ibrahimovic e compagni, infatti, è largamente il risultato più probabile, a 1,50. I tre punti liguri valgono 6,35 volte la posta, un pareggio si gioca a 4,25. I due confronti precedenti sono terminati a favore dei rossoneri (3-0 in Serie A nel match d'andata, 3-1 negli ottavi di Coppa Italia nel 2014).

Roma, «1» anti-stress - Domenica pomeriggio la Roma gioca in casa con l'Udinese per riscattare il ko subito contro la Juventus e spegnere le polemiche interne. Il match dell'Olimpico vede le quote nettamente sbilanciate sul segno «1», proposto a 1,73. La squadra di Gotti vuole confermarsi dopo il bel successo per 2-0 sul Verona, ma a giudicare dalla quota SNAI, 4,75, si tratta di un traguardo tutt'altro che facile. Un pareggio, invece, pagherebbe 3,85 volte la posta.