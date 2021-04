SNAI – Serie A: rischio Juve, Atalanta favorita Inter da «2» anche al Maradona

A Bergamo un match pesantissimo per il traguardo Champions: il pronostico pende leggermente sull'«1» della Dea. Trasferta complicata per la capolista a Napoli, ma in quota la sua dodicesima vittoria consecutiva è il risultato più probabile.

Milano, 16 aprile 2021 – Si può puntare al secondo posto, ma anche scivolare ai margini della zona Champions: la sfida di domenica prossima tra Atalanta e Juventus potrebbe avere riflessi pesantissimi sulle due squadre, che fra un mese torneranno peraltro a incrociare i guantoni nella finale della Coppa Italia. Gli analisti di SNAI confezionano un pronostico equilibrato per il match del Gewiss Stadium, ma concedono all'Atalanta un leggero favore: il segno «1» bergamasco si gioca a 2,45, contro il «2» bianconero a 2,75. Una differenza esigua, ma significativa, che fa leva sia sul momento di forma delle contendenti che sul bilancio recente negli scontri diretti: nelle ultime tre stagioni, compresa la presente, la Juventus ha vinto soltanto una volta in sei partite, per il resto si contano una vittoria fragorosa dell'Atalanta in Coppa Italia (3-0) e ben quattro pareggi. A proposito, l'ennesima «X» in vista di domenica vale 3,55. Quanto ai possibili marcatori, il gol di Ronaldo vale 2 volte la posta, ma attenzione a Zapata, a 2,50: il colombiano alla Juve ha già fatto gol 7 volte in carriera, con tre maglie diverse: Atalanta, Sampdoria e Udinese.

Gattuso a 3,00 - L'altro match di cartello della 31ª giornata è quello tra Napoli e Inter, in campo al Maradona domenica sera. Per i nerazzurri, si tratta di uno degli ultimi snodi davvero insidiosi sulla via dello scudetto, anche se il pronostico SNAI è dalla loro parte: il «2», che darebbe agli uomini di Conte la 12ª vittoria consecutiva, viaggia infatti a 2,30, al di sotto dell'«1» partenopeo, dato a 3,05. A 3,50 il pareggio. Negli scontri diretti, l'Inter prevale nelle ultime cinque stagioni con 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. In ogni caso, sono stati incroci molto tirati e generalmente poveri di reti, tanto che le ultime quattro partite hanno fatto segnare altrettanti Under, esito che per l'occasione si gioca a 1,92.

Fiducia Toro - Compito sulla carta un po' più facile per il Milan, che punta a mettere al sicuro il traguardo Champions e cerca i tre punti a San Siro con il Genoa. Quote molto divaricate, con il segno «1» rossonero che scende fino a 1,48, e il «2» genoano che sale a 6,50. Un pareggio, che per gli ospiti sarebbe un altro passo verso una salvezza ormai molto probabile, si gioca a 4,50. E a proposito di salvezza, il Torino cerca di allungare una miniserie positiva (pareggio nel derby e vittoria a Udine) nel match interno con la Roma, reduce dalle gioie internazionali, ma a sua volta bisognosa di punti per l'Europa della prossima stagione. Giallorossi favoriti, anche se la distanza in quota non è abissale, con l'«1» a 2,10 e il «2» a 3,30. La Lazio, rilanciata verso la zona Champions da 4 vittorie consecutive, è nettamente avanti (1,40) nei confronti del Benevento (7,75). All'andata finì in pareggio, esito giocabile a 4,75.

