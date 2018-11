Aboca, una realtà con oltre 1.400 dipendenti

(Fotolia)

Il gruppo Aboca è un’azienda italiana, leader in Europa della ricerca scientifica e della produzione di dispositivi terapeutici a base di complessi molecolari vegetali, in continua evoluzione da 40 anni. Nel 2017 l’azienda di Sansepolcro, presieduta da Valentino Mercati, ha sfiorato i 200 mln di euro (192,7 mln) di fatturato di cui 50,8 mln (26,3% del totale) generati dalle vendite all’estero in 14 Paesi, con una crescita del 12% rispetto all’anno precedente. Impiega attualmente oltre 1.400 dipendenti. Ha in corso 19 studi clinici di prossima pubblicazione, con circa 120 medici sperimentatori, 63 centri ospedalieri coinvolti per un totale di 1.787 cittadini-pazienti coinvolti. Ha all’attivo 32 famiglie brevetti che sono considerati apripista nell’impiego di complessi molecolari naturali nel settore farmaceutico.