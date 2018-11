Mercedes, al via consegne del Suv a idrogeno

Al via in Germania le consegne dei primi esemplari di Mercedes GLC F-CELL, il Suv alimentato a idrogeno e con batterie ricaricabili utilizzando la tecnologia plug-in. Grazie allo sviluppo di una rete di distributori di idrogeno, la GLC F-CELL si propone come il veicolo più 'pulito' sul mercato con un consumo di idrogeno pari a 0,34 kg per 100 kg mentre in elettrico si attesta a 13,7 kWh per 100 km. Il tutto con emissioni di CO2 ferme a zero.

Oltre ai diversi ministeri federali e regionali, nonché alla National Organization Hydrogen (NOW) e alla H2 Mobility, i primi clienti nel mercato tedesco includono anche la Deutsche Bahn, le ferrovie tedesche. Entro fine 2018 saranno effettuate ulteriori consegne anche alle società Air Liquide, Shell, Linde AG e anche alle città di Stoccarda e Amburgo. Altre aziende e clienti privati in Germania potranno inoltre accedere al GLC F-CELL dalla primavera del 2019 tramite Mercedes-Benz Rent.

Intanto in Italia entra il listino la Classe E 300 de EQ Power, la prima diesel plug in hybrid della Stella, che unisce il meglio delle motorizzazioni elettriche e il meglio dei propulsori diesel, confermando la strategia di Mercedes-Benz nello sviluppo di nuove soluzioni di mobilità. Grazie all’omologazione ibrida, inoltre, questa Classe E - disponibile nelle versioni berlina e station wagon - può usufruire degli incentivi che in Italia, in misura diversa da città a città, promuovono soluzioni di mobilità sostenibile.