Svolta Frecciarossa, partirà da Fiumicino

(Fotogramma)

Con il nuovo orario invernale di Trenitalia, l'aeroporto internazionale di Fiumicino sarà raggiunto dal Frecciarossa. L'annuncio oggi a Milano: il primo treno che da Venezia arriverà a Fiumicino sarà il prossimo 18 dicembre. Una novità nel calendario, non l'unica, che testimonia il cambio di passo di Ferrovie dello Stato anche in vista della possibile acquisizione di Alitalia, con l'obiettivo di garantire una vera e propria intermodalità nel trasporto in Italia.

Due nuove corse alta velocità, altra novità assoluta, garantiranno anche i collegamenti tra l'aeroporto di Roma Fiumicino e le città di Firenze, Pisa, La Spezia e Genova. Da Milano Centrale alle 5.20, da Milano Rogoredo alle 5.32 e da Reggio Emilia alle ore 6.09, inoltre, il Frecciarossa 9601 è il primo treno ad arrivare a Roma alle 8.29, garantendo così una maggiore copertura oraria nei collegamenti tra Milano e la capitale. Nel nuovo orario anche una attenzione particolare anche al Sud Italia, dove aumenterà in modo significativo l'offerta.