Tria: "Accordo con Ue possibile"

Un accordo con l'Ue sulla manovra "è possibile". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria conversando con la stampa in Transatlantico a margine dei lavori dell'Aula sulla manovra. Quanto ai margini di intesa "dipende da quello che succede da una parte e dall'atra", dice in riferimento al governo e a Bruxelles. D'altra parte "l'Europa è in difficoltà in questo momento, in Francia ed in altri Paesi, c'è un clima complicato e l'Europa non è forte", osserva Tria aggiungendo che comunque "stiamo studiando tutte le opzioni, stiamo vedendo gli spazi finanziari, stiamo facendo stime dettagliate", dopodiché "certo che ci vuole l'accordo della politica" in riferimento alle modifiche al ddl Bilancio per scongiurare la procedura Ue. In ogni caso, "tutte le modifiche arriveranno al Senato, per forza, anche perché dopo è finita".