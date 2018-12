Bper lancia un nuovo contest video in 'Progetto Teen!'

Nell’ambito del progetto educativo Teen!, rivolto ai teenager per aiutarli a coltivare i propri talenti e a esprimere le proprie passioni, BPER Banca prosegue nell’impegno verso le nuove generazioni attraverso il lancio del nuovo contest video #TuCheMiconosci.

Il progetto, a cui si potrà partecipare da domani 12 dicembre al 28 febbraio 2019, invita i ragazzi dai 13 ai 18 anni a improvvisarsi videomaker: dovranno infatti intervistare i propri genitori che, in pochi secondi, racconteranno le ambizioni e i talenti del figlio.

I video, realizzati in formato .mp4 e della durata compresa tra i trenta secondi e i due minuti, dovranno essere trasmessi alla redazione di Teen! compilando l’apposito form digitale di partecipazione disponibile su teenspace.it, nella sezione dedicata all’iniziativa. I ragazzi potranno inoltre condividere i video su @teenspaceofficial per far conoscere a tutti i loro lavori.

Le dieci migliori produzioni, selezionate da una giuria composta dai collaboratori di Teen!, accederanno alla fase finale del contest; i video scelti saranno condivisi sia su teenspace.it che sul canale Youtube del progetto per poter essere votati da tutti. Terminato il periodo di voto, una giuria di esperti videomaker valuterà i lavori sulla base di alcuni criteri: coerenza con la tematica del concorso, originalità, creatività e spontaneità.

I primi tre classificati saranno rispettivamente premiati con una Gift Card di Volagratis, con un buono Amazon e con una Gift Card di Netflix.

Il sito teenspace.it e la pagina Instagram @teenspaceofficial sono gli spazi virtuali creati e messi a disposizione dei ragazzi da BPER Banca, in cui i giovani possono trovare informazioni utili ad approfondire la conoscenza degli strumenti digitali e social spesso utilizzati per diffondere e coltivare i propri talenti, come ad esempio la scrittura, la fotografia, la musica e i video.