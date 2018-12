YouTube, in tre mesi rimossi quasi 8 milioni di video

(Fotogramma)

Hanno violato le Norme della Community e per questo YouTube ha rimosso tra luglio e settembre 2018 oltre 7,8 milioni di video. Secondo il Rapporto trimestrale sull'applicazione delle Norme della community pubblicato da YouTube, l'81% di questi video è stato segnalato dai sistemi di machine learning prima che da qualunque persona e il 74.5% dei video segnalati dalle macchine non aveva ancora nessuna visualizzazione.

Nello stesso periodo, YouTube ha chiuso oltre 1,6 milioni di canali per violazione delle linee guida della community, la maggior parte dei quali per violazione delle policy su spam e contenuto per adulti. Sempre nello stesso trimestre, la piattaforma ha rimosso più di 224 milioni di commenti, la maggior parte dei quali erano spam e sono stati identificati automaticamente.

Inoltre, più del 90% dei video caricati e rimossi a settembre per Sicurezza dei minori o Estremismo violento, due aree con bassi volumi di violazioni ma violazioni inaccettabili, sono stati visualizzati meno di 10 volte. "Abbiamo sempre utilizzato un mix di tecnologia e revisori per identificare i contenuti che violano le norme sulla nostra piattaforma, e nel 2017 abbiamo cominciato ad utilizzare una tecnologia di machine learning più avanzata per segnalare i contenuti da sottoporre alla revisione dei nostri team" spiega la piattaforma in blogpost.