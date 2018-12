Alitalia, un anno in più per usare i 'punti'

(Afp)

I clienti Alitalia hanno un anno in più per utilizzare le miglia accumulate. Il programma MilleMiglia, grazie all'accordo raggiunto tra la compagnia aerea italiana e Global Loyalty Company LLC, società controllata da Etihad Aviation Group, è tornato al 100% italiano. E proprio in occasione del passaggio della partecipazione azionaria - Global Loyalty Company LLC ha ceduto ad Alitalia il 75% di Alitalia Loyalty S.p.A., la società che gestisce il programma di fidelizzazione dei clienti - la compagnia aerea ha deciso di garantire un importante beneficio a tutti i soci: la validità delle miglia sarà estesa di un anno e la nuova scadenza è fissata al 31 gennaio 2020.

"Il rientro di Loyalty nel perimetro Alitalia - ha dichiarato Daniele Discepolo, commissario straordinario di Alitalia e presidente di Alitalia Loyalty - contribuisce in modo rilevante alla migliore valorizzazione del complesso degli asset aziendali. Si tratta infatti di un'attività indispensabile per una Compagnia aerea che deve avere come obiettivo primario la soddisfazione e il gradimento dei propri passeggeri. Anche per questo, l'impegno immediato sarà quello di avere un programma sempre più vicino alle esigenze della nostra clientela". Con oltre 5 milioni di soci, MilleMiglia è uno dei programmi di fidelizzazione più estesi in Italia. Consente di accumulare miglia da utilizzare per richiedere biglietti premio o upgrade di classe.