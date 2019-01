Nuove iniziative Intesa Sp per crescita Pmi

(Fotolia)

Nuove iniziative dedicate alla crescita e allo sviluppo internazionale delle imprese. Banca Intesa San Paolo ha presentato nella filiale di Piazza Cordusio a Milano i piani di internazionalizzazione, digitalizzazione e supporto alle innovazioni e alle start up, per la crescita delle imprese. Maggiori investimenti soprattutto per le medie imprese con oltre 1,3 milioni erogati per più di 4.800 richieste.

Il Gruppo si evolve anche nei suoi 200 punti operativi sul territorio con nuovi allestimenti. Salottini e arredi confortevoli, ambienti luminosi e servizi di accoglienza rinnovati per orientare i clienti fin dal loro ingresso in sede. Il primo gruppo bancario italiano ha inoltre deciso di investire ulteriormente sulle Pmi per sostenere l’internazionalizzazione grazie alla presenza consolidata in circa 40 Paesi e con la copertura in 85 Paesi grazie agli accodi di collaborazioni con le altre banche. Pertanto le imprese italiane che intendono investire all’estero possono contare sulle strutture di Italian Desk presenti nelle filiali all’estero con specialisti dedicati al supporto finanziario.

E’ stata inoltre rafforzata la collaborazione con Sace (gruppo Cdp) con la sottoscrizione di tre accordi, volti a una crescente cooperazione nell’accompagnare le aziende in ogni fase del processo di crescita internazionale, incluso il finanziamento a medio-lungo termine “International+” di Mediocredito Italiano, per il quale è stato stanziato un plafond di 100 milioni di euro.

Non solo credito ma anche strutture legate alla consulenza. A questo scopo è operativa Intesa Sanpaolo Forvalue, per aiutare le imprese a intraprendere la strada del cambiamento, inserendo nuove competenze, innovazione ed efficienza operativa attraverso il noleggio a lungo termine, anche in prospettiva di un ammodernamento digitale verso il 4.0. Arricchita la gamma di proposte per un percorso completo di supporto e di crescita. La linea Skill4Business ha già coinvolto circa 3.200 aziende. A quest’ultima verrà presto affiancata la piattaforma Skill4Capital incentrata sugli aspetti finanziari intangibili.

Da sempre l’innovazione è un cavallo di battaglia di Intesa San Paolo che ha così aggiunto una struttura di supporto con l’innovation center al fine di accelerare lo sviluppo economico delle imprese trasmettendo competenze e metodologie attraverso un network di start up innovative con un plafond di 5 miliardi di euro dedicate alle iniziative di trasformazioni più innovative. Con lo strumento Nova+ sono stati inoltre erogati direttamente dalla banca 1,8 miliardi di euro a sostegno di 1.600 progetti per 3,3 miliardi di investimenti in R&S a conferma della strategicità che riveste per il gruppo Intesa Sanpaolo, il supporto alla Ricerca e Innovazione.

Grande attenzione soprattutto per la valorizzazione del capitale umano. Grazie allo sviluppo di Welfare Hub, la piattaforma per la gestione dei programmi di welfare aziendale, circa 800 aziende con oltre 40.000 dipendenti hanno aderito ai programmi verso i quali è stato erogato un bonus da 6,5 milioni di euro.