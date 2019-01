Lease2019, Assilea e Newton presentano il calendario

(Fotolia)

Esattamente a due mesi dall’apertura di Lease2019, il secondo Salone del leasing e del noleggio, che si terrà il 20 e 21 marzo a Milano presso il Sole24Ore, Newton e Assilea presentano i contenuti del ricco programma di Tavole rotonde e Focus di approfondimento.

Diverse Tavole rotonde e Focus di approfondimento spaziano dall’Internet of Things all’Intelligenza Artificiale, dalla Fintech alla Blockchain, dalla transizione energetica alla mobilità sostenibile. Uno sguardo al futuro e alle opportunità, ma anche alle possibili minacce per gli operatori del credito.

L’apertura (mercoledì 20 marzo, ore 10.15) è dedicata all''Internet of Things: significato, settori e ambiti lavorativi interessati dall’innovazione tecnologica'. Dalle utility alla finanza, dalla produzione alla PA una prospettiva sugli ambiti nei quali si applicano Analytics e Big data, con un approfondimento sull’adozione della 'IoT' da parte di società di leasing e renting e professionisti.

Altra grande tematica è il futuro della Blockchain, finalizzato alla realizzazione di una piattaforma per il leasing per supportare la generazione, la gestione e il ciclo di vita, l’automazione, la messa in sicurezza e la gestione nel tempo dei contratti dei beni leasing. Per la parte dedicata al mercato, il calendario offre focus su “Business dell’usato nel leasing e nel renting”, Information and Communications Technology per le strategie Vendor, “Pay per use” e sistema produttivo, mobilità elettrica, implementazione del Registro telematico della Nautica da diporto.

"Le conferme ricevute a oggi ci rassicurano sulla buona salute nel nostro progetto e di aver fatto bene a crederci fin dalla sua ideazione", dichiara Piero Pavanini, partner di Newton. "Se una seconda edizione è sempre la più difficile, non possiamo che essere soddisfatti. Il format rimane del tutto analogo a quello dello scorso anno, come la prestigiosa sede presso il Sole24Ore, ma cambiano completamente i contenuti, che aprono una finestra sull’economia del futuro, oltre a un approfondimento sugli aspetti delle professioni del leasing. Contiamo di ospitare inoltre un pubblico più eterogeneo proveniente anche dal mondo delle imprese, per questo stiamo lavorando con alcune associazioni che hanno per definizione un profondo interesse verso il mondo del leasing e del noleggio".

"Mentre il leasing e il noleggio continuano a dare una forte spinta alla crescita dell’economia reale e allo sviluppo delle imprese” – commenta Enrico Duranti, presidente di Assilea – l’Associazione intensifica il suo impegno divulgativo, culturale, di formazione e di approfondimento di tutti i temi di attualità connessi al nostro settore. Il Salone ha un ruolo strategico in questo disegno ed è insieme un’opportunità di nuovi business per le associate. Da quest’ultimo punto di vista è particolarmente interessante l’approccio alle nuove tecnologie che affrontiamo nell’edizione di quest’anno".