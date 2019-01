"Fb integrerà Instagram, WhatsApp e Messenger"

(Fotogramma/Ipa)

Se confermato c'è da scommettere che il cambiamento sarà epocale. Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Facebook, secondo quanto scrive il New York Times, prevede di integrare a breve i servizi di WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger. L'operazione, sottolinea il quotidiano citando quattro persone coinvolte nel progetto, starebbe coinvolgendo già migliaia di dipendenti di Facebook, impegnati con la riconfigurazione del funzionamento di WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger.

Tutti e tre i servizi di messaggistica continueranno a funzionare separatamente ma la loro infrastruttura di messaggistica sottostante sarà unificata. Facebook è ancora nelle prime fasi del lavoro e prevede di completarlo entro la fine di quest'anno o all'inizio del 2020, spiega ancora il quotidiano.

Zuckerberg avrebbe anche ordinato a tutte le applicazioni di incorporare la crittografia end-to-end, che protegge i messaggi da occhi indiscreti tranne i partecipanti alla conversazione. Dopo l'entrata in vigore delle modifiche, un utente di Facebook potrebbe inviare un messaggio crittografato a qualcuno che ha solo un account WhatsApp, per esempio. Attualmente, questo non è ancora possibile perché le applicazioni sono separate.

Commentando le indiscrezioni di stampa, un portavoce di Facebook ha spiegato: "Vogliamo costruire le migliori esperienze di messaggistica possibili; la gente vuole scambiarsi messaggi in modo veloce, semplice, affidabile e privato". "Stiamo lavorando - continua - per portare la crittografia end-to-end ad altri nostri servizi di messaggistica e stiamo valutando come rendere più facile raggiungere amici e familiari attraverso i diversi network". "Chiaramente, in una fase come questa in cui stiamo iniziando a definire tutti i dettagli per capire come rendere tutto questo possibile, sono ancora molte le discussioni e i confronti in atto" conclude il portavoce.