Ponte Morandi, via libera ai primi 60 milioni per Genova

(Foto Adnkronos)

Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha firmato stasera il decreto del Mef che, di concerto con il Mit, autorizza l’immediata attivazione dell’anticipo di spesa che permette l’utilizzo immediato da parte del Commissario straordinario dei primi 60 milioni di euro per la ricostruzione del viadotto Polcevera. E' quanto si legge i una nota del Mef.

Il decreto legge Genova (n.109/2018) autorizza la spesa di 30 milioni di euro all’anno dal 2018 al 2029 a garanzia dell’immediata attivazione del finanziamento come anticipo del versamento, cui è obbligato il concessionario, delle somme necessarie all’ integrale realizzazione degli interventi a cura del Commissario straordinario per la ricostruzione dell’infrastruttura viaria, in seguito al crollo del viadotto Polcevera dell’autostrada A10 nel Comune di Genova.