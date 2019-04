Di Maio: "Sarò garante flat tax"

(FOTOGRAMMA)

"Sarò io il garante del fatto che la flat tax si deve fare, perché entrerà nel Def per quanto mi riguarda. L’unica cosa è che deve aiutare il ceto medio e non i ricchi, questo è l’obiettivo che ci poniamo perché l’abbassamento delle tasse non è un tema di destra o di sinistra ma sacrosanto su cui si fonda l’esistenza di questo governo". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio arrivando al Vinitaly. "Per quanto ci riguarda, nel Def devono entrare abbassamento delle tasse, gli aiuti alle famiglie che fanno figli: non si discute su questi due temi perché un bambino nato in Italia - ha sottolineato - deve avere gli stessi aiuti di un bambino che nasce in Germania o in Francia".

SALVINI - Per il ministro dell'Interno Matteo Salvini, però, "la flat tax è un'idea rivoluzionaria ed è unica, piatta e uguale: non esiste che sia progressiva, altrimenti mi tengo il sistema fiscale attuale" ha detto durante la conferenza per presentare il progetto del nuovo gruppo euroscettico al Parlamento europeo.

LA REPLICA - "Le due forze politiche che compongono questo governo hanno profonde diversità ma allo stesso tempo hanno obiettivi comuni che si basano sul contratto di governo - ha osservato poi Di Maio, rispondendo a chi gli domandava dei recenti litigi con l'altro vicepremier - Quello che ci dovevamo dire ce lo siamo detti: mettiamoci a lavorare e lavoriamo per un Paese che in questo momento ha bisogno di aiuto alle imprese, al ceto medio e alle famiglie".

E a chi gli chiedeva della flat tax il sottosegretario del M5S Stefano Buffagni ha risposto che sulle regole del sistema tributario italiano e quindi sulla sua progressività "la Costituzione prevede alcune regole ed è sovrana. Abbiamo già detto che la flat tax sarà nel Def, è nel contratto di governo, dopodiché bisogna lavorarci, un passo alla volta e facciamo tutto". Anche perché, appunto, "c’è una Costituzione che prevede alcune regole ed è sovrana, e io sono fedele alla Repubblica. Bisogna affrontare le cose con serietà e contenuti e non a titoli".