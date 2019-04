L'auto del futuro è Opel /FOTO

Un modulo grafico sulla griglia anteriore chiamato Vizor. All'interno una plancia, dove sono presenti tutte le tecnologie che servono al guidatore, integrate in un unico schermo dalle forme armoniose. E poi il 'Compass', la bussola, con il quale viene enfatizzato al massimo il logo. E' Gt X Experimental, la concept car con cui Opel si proietta verso il futuro, raccontando la sua visione dell'automobile di domani.

A presentarla Mark Adams, vicepresidente Design Opel, che ne indica i tratti distintivi: "Una delle principali caratteristiche di questo veicolo che vedrete sulle Opel del futuro è il Vizor. Il Vizor è un bellissimo modulo grafico in formato panoramico dell’anteriore della vettura, che racchiude tutte le tecnologie future. Se ci spostiamo sul lato della vettura, vediamo alcuni valori che saranno presenti in tutte le Opel del futuro". La mission del marchio tedesco è chiara: "Vogliamo che le nostre vetture siano grintose e pure. Anche il posteriore della vettura, come si vede, è caratterizzato da grinta e purezza", racconta ancora Adams. "Un altro elemento caratterizzante di tutte le nostre autovetture del futuro è il Compass, con cui intendiamo enfatizzare al massimo il nostro logo".

Massima anche l'attenzione che il gigante tedesco presta agli interni: "L'abitacolo della vettura - dice ancora il vicepresidente Design Opel - è incentrato sulla plancia pura, dove tutte le tecnologie che servono al guidatore per vivere un'esperienza di guida pura sono integrate in un unico schermo dalle forme armoniose. Il nostro è un marchio tedesco, emozionante e accessibile e noi riteniamo che tutti i valori sottolineati da questa vettura, questi tre valori, indichino con chiarezza la strada che Opel intende intraprendere nel futuro", conclude Adams.