Maran: "Sfida per clima ci riguarda tutti"

Nella foto Pierfrancesco Maran (Fotogramma)

"Il cambiamento climatico è evidente a chi lo studia ma non per tutti gli altri, ed è normale che molti cittadini sono in difficoltà quando questi cambiamenti hanno effetti evidenti sulla loro quotidianità e sul loro stile di vita: quello che possiamo fare è spiegare, coinvolgere, cercare soluzioni che tengano insieme riduzione delle emissioni e mantenimento della qualità della vita". Così l’assessore all’Urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, è intervenuto a margine della tavola rotonda “Sostenere la sostenibilità. Impegno e condivisione per muoversi verso un futuro migliore”, nella prima giornata di BluE, il format dedicato alla mobilità sostenibile di scena nel mezzanino della fermata di Porta Venezia della linea 1 della metropolitana di Milano.

“I sacrifici da fare sono tanti e ci riguardano tutti - ha sottolineato Maran - non basta passare dal diesel all’elettrico per pensare di aver risolto il problema, quella è solo una parte della soluzione: da come ci muoviamo a come riscaldiamo le case, fino alla possibilità di recuperare terreno per il verde sottraendolo all’asfalto. Nessuna ricetta è sufficiente da sola, ma devono essere attuate tutte insieme”.