Mobilità, Costa (Allianz): 'Soluzioni assicurative dedicate per mezzi green'

“Nel contesto delle città contemporanee, ormai sempre più smart, Allianz affianca le società impegnate nella mobilità condivisa con piani assicurativi dedicati a queste nuove esperienze, dallo sharing al peer to peer”. Così Andrea Costa, Deputy Insurance Products P&C di Allianz, è intervenuto a margine dell’incontro “Vicini di casa. Vivere la smart city”, nella quarta giornata di BluE, il format dedicato alla mobilità sostenibile in corso nel mezzanino della linea 1 della metropolitana di Milano.

“Anche l’uso dei mezzi green, come quello dei mezzi tradizionali, può avere conseguenze per gli utenti della strada, e il nostro ruolo è fare in modo che qualunque cosa accada, anche nel contesto della mobilità sostenibile, possa essere affrontato al meglio”, ha concluso Costa.