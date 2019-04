Pil, migliora attività economica

(Fotogramma)

''Gli ultimi dati disponibili'' mostrano che il recupero dell'attività industriale di inizio anno ''influenza in modo rilevante il quadro macroeconomico del primo trimestre, per il quale è verosimile un miglioramento dei livelli complessivi dell'attività economica rispetto a quelli di fine 2018, con effetti positivi anche sulla performance economica media annua 2019''. Lo afferma il presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo, nell'audizione in corso nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato, impegnate nell'esame del Def. ''La stima della crescita del Pil contenuta nel quadro programmatico per il 2019 (+0,2%) appare verosimile'', afferma ancora Blangiardo.

L’incremento dei prezzi, legato all'aumento dell'iva nel 2020, invece, ''porterebbe a un effetto depressivo sui consumi che, nel quadro delineato, potrebbe essere nell'ordine di 0,2 punti percentuali''.

''Rispetto alla necessità di rilanciare gli investimenti - continua il presidente Istat - i provvedimenti simulati, riferiti al ripristino dei super-ammortamenti e alle modifiche della mini-Ires, sono attesi generare una riduzione del prelievo fiscale per le imprese pari a 2,2 punti percentuali''.

BANKITALIA - ''Nel nostro paese le informazioni più recenti danno qualche segnale favorevole sulla crescita nel primo trimestre, che potrebbe essere tornata positiva''. Lo afferma il capo dipartimento Economia e statistica della Banca d'Italia, Eugenio Gaiotti, nell'audizione in corso. Spiega ancora Gaiotti: ''Lo scenario macroeconomico presentato nel Def tiene conti in modo realistico della congiuntura ed è complessivamente condivisibile''.

''L'azione di riequilibrio sui conti pubblici - afferma il capo dipartimento Economia e statistica della Banca d'Italia - è inscindibile da una politica economica volta a creare le condizioni per una crescita duratura''.

La spesa per interessi dei titoli di Stato, rileva ancora la Banca d'Italia, potrebbe aumentare di 11 miliardi nel triennio 2019-2021. Nel 2018, ricorda palazzo Koch, ''il costo medio all'emissione dei titoli pubblici è passato da valori attorno allo 0,5% nel primo trimestre dell'anno all'1,5% nell'ultimo trimestre. Rispetto alla scorsa primavera, qualora i tassi di interesse restassero sui valori attesi dai mercati, gli oneri della spesa per interessi sarebbero più elevati di circa 1,5 miliardi quest'anno, 3,5 miliardi il prossimo e quasi 6 miliardi nel 2021'', per un totale di quasi 11 miliardi.