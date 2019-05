Tim, Ronca nuovo Chief Financial Officer

(FOTOGRAMMA)

Giovanni Ronca sarà il nuovo Chief Financial Officer di Tim, incarico che ricoprirà dal 17 giugno. Lo comunica la stessa Tim, indicando che dal 7 maggio Ronca entrerà a far parte del gruppo a diretto riporto dell’amministratore delegato Luigi Gubitosi.

Il manager assume il ruolo di Cfo in sostituzione di Piergiorgio Peluso che, dal 17 giugno, opererà a diretto riporto dell’ad per la gestione dei progetti strategici e delle operazioni straordinarie del gruppo.



Fino al 31 marzo 2019 Ronca ha ricoperto il ruolo di co-responsabile dell’attività di banca commerciale di UniCredit in Italia e di membro del comitato esecutivo del gruppo bancario. Dal 2014 al 2016 è stato responsabile delle attività di UniCredit per il Nord e Sud America, con base a New York. In precedenza, sempre in UniCredit, ha ricoperto il ruolo di responsabile del Corporate & Investment Banking network in Italia e di responsabile regionale del Corporate Banking.

Ronca ha iniziato il suo percorso professionale nel 1996 in Exor come analista finanziario, per poi proseguire la sua carriera nel gruppo Fiat dove ha ricoperto diversi ruoli nell’area finanza in Italia e negli Stati Uniti. Dal 2004 al 2007 ha fatto parte del team dedicato al rilancio del gruppo sotto la guida di Sergio Marchionne. È laureato in Economia presso l’Università di Torino. Nella nota, la società indica che Giovanni Ronca non possiede azioni di Telecom Italia.