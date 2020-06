Expo 2020, Glisenti: "Italia a Dubai con Padiglione Innovativo e Sostenibile"

"Il Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai sarà un grande hub esperienziale di innovazione, espressione delle più avanzate forme di sostenibilità nella sua progettazione, nella costruzione e nella fruizione degli spazi". Con queste parole Paolo Glisenti, Commissario Generale per Expo 2020 Dubai ha presentato il progetto italiano al Festival dello Sviluppo Sostenibile di Asvis in occasione dell’evento organizzato a Milano il 28 maggio su "Le imprese e la finanza per lo sviluppo sostenibile. Opportunità da cogliere e ostacoli da rimuovere".

Il Commissario ha confermato che "il Padiglione dell’Italia sarà un modello di sostenibilità e di economia circolare, un prototipo all’avanguardia in termini di progettazione integrata e utilizzo di materiali riciclati, durevoli, naturali così come di tecnologie per il massimo contenimento dei consumi energetici e idrici con sistemi di risparmio, raccolta e riciclo delle acque, di smaltimento dei rifiuti e di riduzione dell’inquinamento acustico e luminoso".

Un progetto pensato per sottolineare l’impegno dell’Italia sui temi dell'Innovazione e della Sostenibilità con il coinvolgimento di università, enti di ricerca, istituzioni, comunità e imprese.