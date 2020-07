Addio a Enzo Lotti, 'papà' degli stuzzicadenti Samurai

(Foto Adnkronos)

Addio a Enzo Lotti, fondatore della Sis, l’azienda che ha distribuito stuzzicadenti Samurai in tutto il mondo. L'imprenditore, deceduto sabato a Borgo Trento, aveva 87 anni. Fondata nel 1965, la storia di Sisma (così si chiamava all'inizio la società) inizia proprio con gli stuzzicadenti, un brand che copre circa il 70% del mercato italiano.

L’intuizione è dei fratelli Enzo e Giovanni Lotti. Conoscono il signor Tanaka, commerciante giapponese che esporta legno. Si innamorano della sua betulla. Con la passione e il coraggio dei pionieri, la scelgono per produrre stuzzicadenti. Quando manca solo il nome, Giovanni ne trova uno che sembra azzardato. "La disciplina, l’onore, l’armonia di un nome 'guerriero'; l’associazione immediata a un simbolo potente come la Katana, onnipresente nel marchio; la fattura chiara e pregiata delle betulle di Hokkaido: ingredienti che rendono iconico lo stuzzicadenti", si legge sul sito.

Il settore Food, però, non è l’unica punta di diamante a marchio Sisma: il Personal Care, con i marchi Cotoneve, Farmacotone, e Farmacotone Bebè ha posizionato l’azienda come il più grande produttore di cotone d’Europa per il settore.