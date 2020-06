Bollo auto, pagamenti solo con PagoPA

(Fotogramma)

Bollo auto, novità per l'anno in arrivo. Fra i cambiamenti introdotti a partire dal 1° gennaio 2020, ecco arrivare anche quelli riguardanti le modalità di pagamento: tutti i versamenti dell'imposta sull'automobile dovranno infatti avvenire sul circuito PagoPA. Ma niente paura, perché nella sostanza dovrebbe cambiare ben poco. O almeno così sembra.

PagoPA, spiega infatti il governo sul portale ufficiale, non è una piattaforma dove pagare, ma bensì una nuova modalità per eseguire - tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti - i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata.

In questo senso, i pagamenti potranno quindi essere effettuati direttamente sul sito o sull'applicazione mobile dellEnte, oppure attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri PSP, come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5, o ancora presso gli uffici postali. Niente di diverso da quanto già non fosse possibile fare, insomma. A cambiare sarà solo la modalità, che diventerà standard obbligatorio per tutti.