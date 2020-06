Manovra, aumenta la tassa sulla fortuna

(Fotogramma)

Arriva la sforbiciata alla dea bendata. Il pay out delle vincite da apparecchi awp dal prossimo anno sarà tagliato del 3%, passando dal 68% al 65%. E' quanto prevede un sub emendamento al ddl bilancio, presentato dai relatori in commissione Bilancio al Senato. La norma, secondo le stime che accompagnano il provvedimento, dovrebbe portare maggiori entrate per 309 milioni di euro.

Le modifiche del governo al ddl bilancio 'costano' 1,1 miliardi di euro. La Robin tax limitata alle concessionarie del trasporti farà incassare 455 milioni in meno, a cui si aggiungono i circa 330 milioni di minori entrate dovute alla riformulazione della sugar e plastic tax. Il sub emendamento al ddl bilancio, presentato dal governo in commissione Bilancio al Senato, sarà finanziato, per circa un terzo delle risorse, attraverso l'aumento della tassazione sui giochi, a cui si aggiungono altri 500 milioni che provengono dal Fondo per le esigenze indifferibili (295 mln) e dal Fondo per interventi strutturali di politica economica (213 mln).