Milleproroghe, estesa stabilizzazione precari Pa

Si estendono i termini per la stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione fino al 31 dicembre del 2021. E' quanto prevede una bozza del dl Milleproroghe che dovrebbe essere esaminato dal Consiglio dei ministri venerdì prossimo. La misura porta in avanti la scadenza temporale del triennio 2018-2020 fissata dalla legge del 25 maggio 2017. La norma in precedenza sembrava potesse entrare nel ddl Bilancio, attraverso un pacchetto di modifiche preparato dalla Funzione pubblica.