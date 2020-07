Saldi invernali al via, ecco dove

(Fotogramma)

Sconti di stagione al via. Interessano oltre 15 milioni di famiglie e muovono un giro di affari complessivo da 5,1 miliardi di euro, con una spesa media a famiglia di 324 euro, circa 140 euro pro capite: sono questi, secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, i numeri attesi dai saldi invernali che partono il 2 gennaio in Basilicata, Sicilia e in Valle d’Aosta e dal 4 gennaio in tutte le altre regioni.

Saldi questi che avverranno all'insegna della sostenibilità, come spiega Renato Borghi, Presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, per "acquisti consapevoli dal punto di vista non solo socio-economico, ma anche etico-ambientale", dice ancora apprezzando per questo "l’introduzione della web digital tax per i colossi del web che vendono in Italia auspicandone una regolamentazione comune da parte della Ue".