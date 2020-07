Psa, aspettando la fusione con Fca doppio cambio in Citroen e DS

Doppio cambio ai vertici di due brand del gruppo PSA: Vincent Cobee, ex manager dell'alleanza Renault-Nissan, è stato infatti nominato responsabile del marchio Citroen, in sostituzione di Linda Jackson, che assumerà un ruolo strategico all'interno del gruppo, mentre Beatrice Foucher, anche lei in arrivo dall'alleanza Renault-Nissan, guiderà DS Automobiles, in sostituzione di Yves Bonnefont.

Come riferisce un comunicato del gruppo, alla Jackson, alla guida di Citroen dal 2014, è stato affidato l'incarico di elaborare uno studio sulla "differenziazione" dei marchi di Psa, in vista della fusione con Fca che porterà alla creazione di un gruppo che dovrà gestire una dozzina di brand. Anche a Bonnefont, che ha gestito Ds dalla sua creazione come brand autonomo nel 2014, è stato affidato l'incarico di elaborare una analisi su potenziali sinergie e risparmi sui costi, oltre che sul nuovo posizionamento del marchio.

Il francese Cobee era entrato a ottobre scorso in Citroen come vicedirettore generale dopo 17 anni passati presso l'alleanza Renault Nissan mentre la Foucher era entrata in PSA ad aprile 2019 come vicepresidente senior.