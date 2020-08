Raddoppiati utenti nuova App car sharing Roma Capitale e Almaviva

Utenti raddoppiati per la nuova App del car sharing romano, di Roma Servizi per la Mobilità e Almaviva. La nuova App a postazione fissa insomma sembra proprio piacere agli utenti, tanto che, dallo scorso dicembre, con l'entrata in funzione della versione aggiornata grazie alla collaborazione tra Roma Servizi per la Mobilità e Almaviva, gli abbonati che la usano sono passati da circa 700 agli attuali 1500.

Un risultato, sottolineano Roma Mobilità e Almaviva, "notevole visto il numero più che raddoppiato di utilizzatori in circa due mesi di attività". "Segno evidente", aggiungono, "di un apprezzamento verso una tecnologia che mette a disposizione uno strumento unico, scaricabile da Android e Ios, per prenotare spostamenti anche in modalità OneWay, aprire, utilizzare e chiudere il veicolo attraverso semplici e sicuri Qrcode - che hanno sostituito tessere magnetiche e codici Pin - inviare segnalazioni e gestire l'iscrizione al servizio".

In particolare, evidenziano Roma Servizi per la Mobilità e Almaviva che "la nuova App ha permesso di snellire le procedure risparmiando costi a beneficio degli utenti: dal dicembre 2019, per l'utilizzo delle auto car sharing a postazione fissa, non è più necessario pagare l'abbonamento. Basta una minima quota di iscrizione valida per sempre".