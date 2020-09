Coronavirus, Moody's: Pil Italia fino a -0,7%

(Fotogramma)

L'epidemia di coronavirus ha spinto l'agenzia Moody's a rivedere al ribasso le stime sull'economia mondiale nel 2020, con un impatto particolarmente forte sull'Italia, che viene vista in recessione (rispetto alla previsione di +0,5% fatta a febbraio). Per il nostro paese l'agenzia stima un calo del Pil dello 0,5% in caso di scenario di base - che comunque prevede 'problemi significativi globali' - mentre in caso di 'rallentamento esteso e significativo' il dato potrebbe attestarsi a -0,7%.