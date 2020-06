(Afp)

Ryanair sospende tutti i voli da e per l'Italia dopo le decisioni assunte ieri sera dal governo per fronteggiare l'epidemia del coronavirus. Lo annuncia la comagnia low cost irlandese. Lo stop partirà dalle ore 24 di domani fino all'8 aprile prossimo per i voli domestici e dalle ore 24 del 13 marzo fino all'8 aprile per i voli internazionali.