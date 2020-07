Il videomessaggio di Cairo: "Affari vanno bene, oggi è grande chance"

(Fotogramma)

"Mi sento come se fossi nel 1996, quando ho lanciato la Cairo Pubblicità, quando abbiamo fatto cose incredibili. Sto chiamando un numero di clienti incredibile e quasi tutti mi dicono di sì alle proposte che facciamo". Urbano Cairo, presidente Rcs, si esprime così in un videomessaggio realizzato per motivare la rete di vendita e rimbalzato sui social. Gli affari, dice, vanno a gonfie vele nonostante l'emergenza coronavirus.

"L'ascolto di La7 sta esplodendo, 30% in più. Il traffico del Corriere.it tre volte tanto...", dice snocciolando risultati del gruppo. "Ci sono tante aziende che stanno vendendo di più", aggiunge. "Da quando vi ho mandato il messaggio, ho aumentato i contatti del 300% e le cose vanno bene. Mettetevi in contatto con i clienti, fate riunioni brevi. Oggi abbiamo una grande opportunità. Dovunque telefono, ottengo. Mi raccomando, non mollate. Anzi, raddoppiate la vostra attivit-".