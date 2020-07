"Bonus autonomi passa a 800 euro"

(Fotogramma)

L'assegno per gli autonomi passa da 600 a 800 euro. "Assolutamente sì. Riuscire a equiparare almeno in parte le risorse che destiniamo" agli autonomi "a quelle per i cassintegrati credo sia un fatto di buon senso". Sono le parole di Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva al Senato, ad Agorà.

"L'Europa da un lato ha già fatto qualcosa di importante. Se abbiamo fatto due manovre da 25 miliardi è perché l'Europa ce lo ha permesso. In più, la Banca Centrale Europea ha garantite interessi sotto lo zero per imprese e banche. E speriamo che si completi iter con Eurobond, uno strumento indispensabile per i lavoratori. Ci sono tante misure da portare avanti", aggiunge.