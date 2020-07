Coronavirus, Bellanova: "Imprese agricole rientrano in dl liquidità"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Libero il campo da equivoci di tutte le nature: il settore agricolo è ricompreso, e non potrebbe essere diversamente, nell’iniezione di liquidità che il Decreto garantisce a sostegno di tutto il sistema produttivo ed economico". E' quanto precisa la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova che ha incontrato le associazioni di categoria in videoconferenza. "Leggo di allarmi e interpretazioni su un testo che dovrebbe essere, per una questione di opportunità, esclusivamente nelle mani dei tecnici per la redazione definitiva ai fini della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Voglio tranquillizzare tutti: - conclude - le imprese agricole, che con l’intera filiera alimentare stanno permettendo il bene-cibo al Paese, rientrano nel Decreto liquidità licenziato ieri dal Consiglio dei ministri".