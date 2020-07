Inps: "Reddito emergenza potrebbe costare 2 miliardi"

Fotogramma

''Stiamo lavorando, insieme al governo, per proporre un reddito di emergenza'' per coloro che sono stati ''esclusi dalle altre misure''. La platea dei beneficiari ''potrebbe essere 1 milioni di nuclei, con una media di 2,5-3 membri a nucleo'' e quindi un totale di ''2,5-3 milioni di persone interessate''. La spesa sarebbe ''importante'', pari a circa ''2 miliardi di euro''. Lo afferma il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, nel corso dell'audizione in commissione Lavoro alla Camera, sui problemi di funzionamento del sito internet dell'Istituto in occasione della richiesta del bonus di 600 euro.

''Il ministro del Lavoro - ha aggiunto Tridico - sta pensando a come poter rivedere, in un periodo d'emergenza, i criteri Isee'' per accedere al reddito di cittadinanza.