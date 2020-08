Coronavirus, Puglisi: "Rapporto con sistema bancario non sta funzionando"

Nell'emergenza coronavirus "non sta purtroppo funzionando il rapporto con il sistema bancario, sia per ciò che riguarda l'anticipo degli ammortizzatori sociali sia per quel che riguarda la liquidità che deve arrivare alle imprese in modo rapido in modo che siano pronti alla ripresa. Stiamo lavorando al cosiddetto decreto aprile che poi è diventato il decreto dei primi di maggio, e lì ci saranno diverse misure per sostenere il Paese". Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro, Francesca Puglisi, partecipando alla 'Maratona dei manager', la kermesse on line voluta dalla Cida e da altre associazioni professionali come Ascai, Com&Tec, Confassociazioni, Ferpi, IAA, Fondazione Pubblicità Progresso e Comunicazione Pubblica, in corso dalle 10 sul sito maratonamanager.it e sui canali Facebook delle organizzazioni aderenti.

Secondo Puglisi "La situazione non era già delle più rosee, poi è arrivato lo tsumani Covid e la situazione si è molto aggravata, pensiamo al duro colpo della stagione turistica e alle perdite che stanno affrontando tantissimi filiere come quella delle fiere e dei congressi che ancora non hanno una data di riapertura perchè è complicato il distanziamento in quei settori".

Secondo il sottosegretario in questa emergenza "il governo si è dato il metodo della condivisione con le parti sociali, abbiamo condiviso con loro qualsiasi scelta, dalle misure di sicurezza per i lavoratori ai decreti che sia stanno susseguendo. La ripresa ha bisogno di vedere paese unito e coeso in cui ognuno fa la propria parte. Questa crisi non durerà breve, durerà il tutto il 2020 e il 2021 e quindi i fondi stanziati dalla commissione Europea saranno essenziali per sostenere famiglie e imprese".

Novità in arrivo anche in agricoltura, ha sottolineato Puglisi. "Stiamo affrontando anche la crisi della manodopera agricola e anche qui siamo prevedendo nel decreto che verrà approvato nei primi di maggio una misura che andrà a incentivare i percettori di reddito di cittadinanza ma anche chi è in cassa integrazione a dare il proprio contributo nel lavoro stagionale agricolo, incrementando così l'assegno che viene percepito", ha spiegato.

E per Puglisi il governo dovrà mettere anche mano "al sistema degli ammortizzatori sociali, oggi frammentato. Non solo semplificandolo ma incrementando anche le politiche attive per migliorare formazione e competenze", ha concluso.