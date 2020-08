Centeno: "Nessuna Troika con linee Mes"

(Fotogramma/Ipa)

E' "importante" sottolineare che "intorno a questo strumento", le linee di credito del Mes, "non c'è alcuno stigma. E' disponibile per tutti i Paesi", le condizioni di accesso sono "standardizzate" e "non c'è nessun tipo di Troika per la sorveglianza dopo l'accesso". Lo sottolinea il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno, in conferenza stampa dopo la riunione in videoconferenza. Le linee di credito anti-pandemia del Mes, aveva precisato poco prima sui social, saranno "pienamente operative a metà maggio". Una volta create le linee di credito, "ci concentreremo sulla creazione di un consistente fondo per la ripresa, per sostenere le nostre economie". "Sottolineo i tempi - ha aggiunto Centeno - perché abbiamo bisogno che questi strumenti siano a disposizione il più presto possibile. Con le previsioni economiche della Commissione discusse oggi nell'Eurogruppo, ci è stata ricordata l'urgenza della situazione in cui ci troviamo e l'urgenza che le misure siano operative".