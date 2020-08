Coronavirus, in Irlanda piovono birre: la consegna è con il drone

(Foto da Facebook)

In Irlanda, in tempi di coronavirus, la birra si consegna con i droni. Quella che apparirebbe come la bizzarra idea di un pub ultracentenario di un paesino a Nord di Dubilno, altro non è che un disperato tentativo per rimanere in contatto con i clienti in una lotta per la sopravvivenza degli oltre 7.000 pub irlandesi messi in ginocchio dalle restrizioni anti-Covid.

"Se è una serata mite e senti ronzio nel cielo sopra Rathdrinagh, un paese nel mezzo dell'Irlanda, è probabile sono che non siano api ma birra", si legge in un articolo sul sito del Guardian. Bottigliette o lattine trasportate da un drone corredate di patatine. L'idea è venuta a Avril McKeever, proprietaria del Bar&Lounge di McKeever, un pub che da 152 anni serve una comunità rurale a circa 50 km a nord di Dublino. Il drone, gestito dal nipote di McKeever, Paul Clarke, attraversa il quartiere, con le bottiglie che penzolano da una corda.

Quando la pandemia ha colpito l'Irlanda a marzo, si legge ancora nel Guardian, i pub sono stati tra i primi a chiudere, lasciando 50.000 lavoratori senza lavoro e la popolazione priva di una parte della cultura irlandese e vedendo anche svanire la speranza di rifarsi nei fine settimana d'oro del giorno di San Patrizio e delle partite di rugby delle Sei Nazioni. Probabilmente il 10 agosto i pub irlandesi potranno riaprire, se le condizioni di sicurezza lo permetteranno ma le regole restano "un incubo totale" sottolinea Donal O’Keeffe, amministratore delegato della Licensed Vintners Association.