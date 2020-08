Bankitalia: "Pil potrebbe ridursi del 9% nel 2020"

(Fotogramma)

Il Pil dell'Italia potrebbe ridursi del 9% per cento quest'anno per poi espandersi del 4,8% nel 2021. ''Restano rilevanti rischi al ribasso''. E' quanto si legge nella la nota 'L'impatto della pandemia sull'economia italiana: scenari illustrativi', curata da ricercatori della Banca d'Italia. Nel primo trimestre, si legge nel report, ''in Italia il Pil ha registrato una flessione del 4,7%". "Le indicazioni finora disponibili suggeriscono una contrazione dell'attività economica ancora più intensa nel trimestre in corso, particolarmente severa nei servizi, cui dovrebbe far seguito un recupero nella seconda metà dell'anno''.

I consumi delle famiglie potrebbero registrare una contrazione dell'8,8% nel 2020, a cui seguirebbe una ripresa del 4,6% l'anno successivo. La spesa delle famiglie, spiega palazzo Koch, ''risentirebbe principalmente delle limitazioni connesse ai provvedimenti di sospensione dell'attività e della contrazione del reddito disponibile conseguente al calo dell'occupazione, seppure attenuata dalle misure espansive del governo''.