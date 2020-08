Cosmoprof Worldwide Bologna a supporto beauty con Wecosmoprof

Per fronteggiare le nuove sfide e i cambiamenti che stanno interessando il mercato internazionale, Cosmoprof Worldwide Bologna offre al settore beauty uno strumento inedito di networking e aggiornamento. WeCosmoprof, l’evento digitale di Cosmoprof Worldwide Bologna, in programma dal 4 al 10 giugno, mette a disposizione dei key player una piattaforma innovativa e gratuita, che unisce un software di match-making a un calendario con oltre 30 webinar con la partecipazione di esperti e trend-setter, per scoprire come sarà l’industria cosmetica post-COVID19.

“Da oltre 50 anni, Cosmoprof ha l’onore di ospitare le aziende leader e gli operatori più influenti per il comparto: è grazie alla loro fiducia che la manifestazione è oggi l’evento di riferimento per il settore, uno specchio del mercato globale. In questo particolare momento storico, è nostro dovere intervenire con nuove iniziative, per supportare la nostra community nel difficile scenario economico attuale, – dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere. – Con WeCosmoprof, il nostro obiettivo è rispondere alle necessità della filiera, utilizzando gli strumenti digitali per facilitare il contatto tra gli stakeholder internazionali. Il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ITA - Italian Trade Agency, e la collaborazione con Cosmetica Italia, sono basilari per la promozione e il coinvolgimento dell’intera industria”.

WeCosmoprof offre ad aziende e operatori strumenti concreti per far ripartire le attività di business, utilizzando gli strumenti digitali del network Cosmoprof. Un’esperienza a tre dimensioni, che risponde alla necessità di networking, aggiornamento e formazione degli addetti ai lavori.

Il cuore di WeCosmoprof è il software di match-making della piattaforma Cosmoprof, Cosmoprof My Match, che grazie ad un algoritmo studiato esclusivamente per Cosmoprof facilita la relazione tra domanda e offerta, selezionando in breve tempo i partner più indicati per il proprio profilo di business. A disposizione di buyer, operatori e giornalisti, una directory digitale degli oltre 3.000 espositori di Cosmoprof, con le presentazioni di oltre 8.000 prodotti e le segnalazioni delle novità per il mercato. Cosmoprof My Match selezionerà i contenuti più rilevanti per ciascun utente, e attraverso un sistema di comunicazione interattiva sarà possibile contattare i partner commerciali più affini.

“Per WeCosmoprof, abbiamo incrementato le potenzialità di Cosmoprof My Match, così da offrire nuove opportunità di networking nel rispetto delle norme di distanziamento sociali imposte per prevenire il contagio da COVID19 - dichiara Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof. - Espositori e compratori potranno prendere appuntamento, anche grazie alla funzione di messaggistica interna al software, e incontrarsi in videochiamata nelle virtual rooms, dove potranno analizzare più approfonditamente proposte e progetti di collaborazione.”

Oltre alla piattaforma di match-making per le attività B2B, WeCosmoprof proporrà un articolato calendario di aggiornamento, con 30 webinar e contenuti digitali. L’evoluzione dell’industria cosmetica dopo l’emergenza COVID19 sarà il filo conduttore degli interventi, con la partecipazione di agenzie di trend e di design, esperti di mercato e riviste di settore. L’industria è infatti costretta a resettare le regole e le procedure in voga fino a pochi mesi fa, per adottare nuove strategie di produzione, di marketing e di relazione tra azienda e cliente. I partner di Cosmotalks Virtual Series analizzeranno il nuovo scenario, ed evidenzieranno soprattutto le opportunità del post-emergenza.

Durante i webinar, saranno studiati gli effetti del lockdown sui principali mercati internazionali e le nuove tendenze, si discuterà dell’impatto della sicurezza per il comparto beauty e del suo rapporto con la sostenibilità e la responsabilità sociale, si evidenzierà l’importanza dello storytelling nel dialogo tra brand e consumatore, si proporranno nuove soluzioni comunicative. Durante i Cosmotalks Virtual Series, saranno presentati anche i Cosmotrends, i trend individuati da Beautystreams tra le aziende partcipanti a WeCosmoprof. Uno strumento utile, per individuare quali saranno le tendenze che guideranno la ripartenza.

Da ogni trasformazione nascono nuove opportunità. Questo il leitmotiv delle sessioni di Cosmo Virtual Stage, dedicate al comparto Beauty Salon e Spa. Il palco virtuale ospiterà sessioni dedicate agli scenari del concetto di esperienza d’acquisto del cosmetico, alla nuova beauty routine e al make-up, alle strategie di comunicazione per dare valore al brand, alle opportunità per il comparto Spa e dell’Hospitality Tourism, all’alimentazione dell’operatore del benessere e alle prospettive e sviluppi per Spa&Beauty. I contenuti e la piattaforma di match-making di WeCosmoprof saranno a disposizione delle aziende espositrici della 53a edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, in programma nel 2021, e degli operatori registrati al sito www.cosmoprof.com.

Il progetto sarà promosso nei principali mercati in Europa, Asia e nel continente americano, tramite i canali di comunicazione di Cosmoprof e grazie ad un programma di webinar, realizzato con collaborazione con gli uffici ICE in Angola, Argentina, Cile, Corea, Egitto, Francia, India, Marocco, Russia e Tailandia, per coinvolgere nuovi compratori, distributori e retailer internazionali. Anche la stampa accreditata potrà partecipare all’iniziativa, per scoprire le novità del settore, per capire come si sta evolvendo l’industria cosmetica e per mettere a disposizione il proprio know-how per far emergere la qualità e l’eccellenza della filiera.