Hannappel (Pmi): "La ripresa passa dalla capacità di creare ecosistemi territoriali"

Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia

“La ripresa economica dell’Italia passerà dalla capacità di creare ecosistemi territoriali basati su filiere integrate ad alta intensità tecnologica in grado di fornire risposte alle grandi sfide globali". Così Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, intervenendo oggi alla Tech Forum Week 2020, promossa da The European House-Ambrosetti. "Fondamentale in questo contesto sarà il concetto di open innovation - continua Hannappel - ossia quell’approccio che premia la creazione di valore grazie all’integrazione sinergica tra grandi aziende e il tessuto locale fatto di start-up, centri di ricerca, piccole e medie imprese, che rappresentano uno dei punti di forza dell’Italia".

"Come Philip Morris Italia - spiega - vorrei citare due esempi. Il primo riguarda la filiera tabacchicola dove, grazie a un processo di co-design che ha coinvolto numerose startup dell’agritech, abbiamo contribuito ad avvicinare questo mondo a quello dei coltivatori di tabacco, sviluppando soluzioni innovative per il precision farming.

Il secondo riguarda la nostra fabbrica 4.0 di Bologna dove produciamo prodotti senza combustione. Qui, insieme ai nostri fornitori del packaging e della meccatronica, negli ultimi anni abbiamo sviluppato e testato nuovi macchinari, sempre più automatizzati e interconnessi, che oggi vengono esportati in tutto il mondo".

"A questo - conclude Hannappel - si aggiunge il grande patrimonio di know-how tecnico e di gestione di processi che rappresenta un valore fondamentale nella fase di riconversione delle altre affiliate produttive del gruppo, estendendo così oltre i confini del territorio nazionale il perimetro di attivazione di filiera dell’attività manifatturiera svolta in Italia.”